Почти 9 миллионов гостей посетили площадки проекта "Зима в Москве"

8,8 миллиона гостей пришли на площадки проекта "Зима в Москве" в новогодние каникулы. Об этом сообщил Сергей Собянин сообщил на своём сайте.

Яркие представления и вкусные угощения мэр назвал залогом успеха популярного в столице проекта. В парках и на катках, на ВДНХ, на улицах и бульварах прошли почти девять тысяч увлекательных мероприятий для детей и взрослых. Гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" пригласили на мастер-классы, концерты, экскурсии и лекции.

Москвичи и гости столицы катались на коньках и играли в кёрлинг. А ещё они собрали более четырёх тысяч подарков для участников СВО в домиках добра проекта "Москва помогает".