Российские войска стремительно развивают наступление к юго-западу от освобождённого Курахова. Ещё один крупный опорный пункт неонацистов в районе Великой Новосёлки берут в окружение. Киевские боевики массово бросают позиции.

На юге ДНР наши бойцы молниеносно взяли и зачистили поселок Нескучное, а в Дзержинске подорвали ещё два опорных пункта бандеровцев. 90% города - под контролем российских войск. И вполне вероятно, что Дзержинск будет полностью освобождён к концу января.

Продвижение наших военных - и в курском приграничье. Над окраинами посёлка Александрия кружат вертолёты. Накануне после массированных ударов с воздуха националисты бросили позиции и сбежали, Александрия освобождена. А пилоты продолжают поиск и ликвидацию разрозненных групп ВСУ, которые в панике откатились в лесополосы.

На земле к зачистке присоединились штурмовые группы и снайперы. Леса в этих краях настолько плотные, что бойцам удаётся незаметно подкрадываться к противнику.

Позиции ВСУ в Курской области за последние два дня оказались не просто прорваны, а сметены группировкой "Север" на десть километров по фронту и ещё четыре - в глубину.

Пленные, захваченные в Махновке, рассказывают, что рядовых боевиков, готовых сложить оружие - сотни. Вот только сдаться не дают командиры. Любому, кто заговорит о бегстве, грозит изуверская экзекуция.

Самое главное на курском направлении – наши подразделения начинают штурм Суджи. Российский авангард и этот курский городок, занятый террористами ВСУ, сейчас разделяют всего полтора километра. Потеря Суджи будет означать полный крах киевской авантюры и обнулит на корню все его медийные успехи.