Обокрал свой народ: итоги правления Джо Байдена

Расстающийся с властью президент Джо Байден подводит итоги работы. Первый опус - об экономике. Якобы, его администрация - единственная во всей истории США, при которой рабочие места создавались каждый месяц на протяжении всего его четырёхлетнего срока полномочий.

Упустил из вида Байден только то, как цинично последние годы обкрадывал свою страну, выделяя огромные суммы на помощь Украине. Свой народ Байден продолжил добивать и в последние дни президентского срока. Он признал, что санкции против российского энергетического комплекса навредят самим же Штатам – цены на бензин вырастут на 3-4 цента за галлон.

Выступая перед журналистами, Байден заявил, что просто так из информационного поля он не уйдёт. У него есть планы. Но чем будет заниматься, пока не рассказал. Возможно этим он поделится 15 января. На эту дату запланировано его прощальное обращение к нации.