Снайпер застрелил турецкого журналиста в секторе Газа

Три человека, включая женщину и ребенка, стали жертвами израильского удара по жилому дому в секторе Газа. А накануне снайпер застрелил оператора турецкого информагентства. Журналист стоял в группе коллег, которые работают в лагере беженцев Нусейрат.

Всего за время эскалации в анклаве погибли более 46 тысяч палестинцев. Это данные местного Минздрава, сообщает "ТВ Центр".

ЦАХАЛ продолжает боевые действия и в Ливане. Накануне беспилотник атаковал автомобиль шиитской "Хезболлы". Погибли пять человек. Подозрительные лица грузили в машину оружие, заявили военные еврейского государства, подчеркнув, что действуют в полном соответствии с договоренностями о перемирии между Израилем и Ливаном.