Выставка в Крыму знакомит с наследием архитектора Николая Краснова

Неповторимые дворцы, виллы и усадьбы, ставшие неотъемлемой частью облика Большой Ялты. В Крыму проходит выставка, посвящённая 160-летию со дня рождения выдающегося архитектора Николая Краснова. В экспозиции представлены свыше тридцати чертежей и эскизов зодчего, а также редкие фотографии и записки о ходе строительства.

Конкурсные проекты дворца Эмира Бухарского, как и античная колоннада, так и не были реализованы. Увидеть их можно только в графике, которую впервые достали из запасников в честь 160 лет со дня рождения Николая Краснова. На выставке - 35 эскизов и чертежей создателя архитектурного облика южного берега Крыма - утончённый декор парадной столовой Ливадийского дворца, мавританские узоры Дюльбера, внутренние планировки усадеб.

Светлана Верховская, заместитель директора по научной работе ГАУК РК "Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник": "Удивительный талант этого мастера мог воплотиться таким образом, что не только подчёркивал само архитектурное творение, которое он воплощал в жизнь, но также гармонично вписывал его в ландшафт".

Краснов был настоящим самородком. Крестьянский сын, проявил способности в рисовании и в 12 лет поступил в Московское училище живописи. А после его окончания в 23 года стал главным архитектором Ялты. Он превратил маленький провинциальный город с хаотичной застройкой в главный курорт страны, разработал и утвердил первый генеральный план Ялты, в котором лимитировались ширина улиц и высота зданий.

При нём проложили городскую канализацию, укрепили русла рек, реконструировали порт и расширили набережную, которая стала визитной карточкой крымской Ривьеры. Тот вид, в котором она дошла до нас, до сих пор соответствует замыслу зодчего.

Краснов экспериментировал с формой и не боялся работать в разных стилях. Торговые ряды Стахеева в духе Ренессанса, с видовой площадкой. Неоготическая римско-католическая церковь с витражами и стрельчатыми дверными проемами. Купальни купца Рофе в марокканском стиле с гипсовой лепниной, которые восхищали Чехова, Бунина и Шаляпина. Он брался за самые сложные заказы, например, дворец Дюльбер для Петра Романова. Великий князь вернулся с Ближнего Востока с эскизами и попросил по ним создать в Крыму восточную сказку.

Лариса Савостьянова, менеджер отдела музейно-экскурсионного обслуживания санатория "Дюльбер": "Смешение стилей было во всём, и они соединялись между собой. И Краснов, и Романов придумывали переходы арок, различных орнаментов, даже наши орнаменты тоже идут в смешении не классическом, поэтому это все творческий полёт мысли".

Стены из грубого камня без излишеств, английская черепица и просторные террасы. Это уже шотландские шале - виллы Ксения и Харакс. Юсуповский дворец - смесь неомавританского и романского стилей. Краснов построил в Крыму более 60 объектов, а после революции эмигрировал в Сербию, где трудился над обликом правительственного квартала в Белграде - монументальные здания правительства, МИДа, Государственного архива. Впрочем, сам Краснов вершиной своего творчества всегда называл Ливадийский дворец в Крыму.

Наталья Шамрина, старший научным сотрудником научно-фондового отдела ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей": "Фасады дворца украшены в подражании флорентийским палацио, парадные залы первого этажа – в различных подражаниях стилю итальянского Возрождения, как говорил сам архитектор. Залы второго этажа, которые предназначались для жизни императорской семьи оформлены в модном тогда стиле модерн".

116 отдельных помещений, большой внутренний двор, лифт: дворец был построен в рекордные сроки – 17 месяцев. А ещё Краснов поручил обработать инкерманский камень флюатом Кесслера – специальная пропитка, защитила известняк от пыли и влаги и сохранила его белоснежный цвет на сотню лет. "Удивительный молодец" - так Николай II оценил творчество зодчего, чьи работы и сегодня вызывают восхищение.