Собянин рассказал об оснащении московских ветклиник

Почти полмиллиона домашних питомцев приняли в государственных ветклиниках столицы в прошлом году. В Москве создана крупнейшая сеть, включающая 26 учреждений.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в них установлено современное оборудование и работают высококвалифицированные специалисты. Помимо терапевтов и хирургов, почти везде есть стоматологи, офтальмологи и кардиологи. Проводится УЗИ и рентген-диагностика.

За прошедший год ветеринарная помощь стала ещё доступнее, расширился и спектр услуг. Теперь в столице намного проще попасть на приём к специалистам по грызунам, рептилиям и птицам. А в двух клиниках - Красногвардейской и Останкино - делают компьютерную томографию с расшифровкой.

Кроме того, можно бесплатно вакцинировать питомцев от бешенства. Этой услугой за год воспользовались около 450 тысяч владельцев домашних животных.