Москвичи после праздников жалуются на одиночество и недостаток общения

Москвичи в начале года чаще всего жалуются на апатию и депрессивные состояния. Жители столицы звонят по телефону 051, чтобы получить психологическую помощь.

Обращаются к специалистам чаще всего те, кто остался на праздники в одиночестве, сообщил в интервью АГН "Москва" заместитель директора столичной Службы психологической помощи населению Иннокентий Постников.

Он раскрыл некоторые жизненные обстоятельства тех, кто не смог справиться со своими проблемами самостоятельно. "Кто-то скучал по близким людям или детям, а у кого-то возникли сложности после разрыва отношений, и они хотели бы их возобновить", - отметил психолог.

Были и звонки от москвичей, которые просто хотели поздравить работников психологической службы с Новым годом и Рождеством, поблагодарить и сказать добрые слова, рассказал Постников.