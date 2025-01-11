Россиянам рассказали о самых популярных схемах мошенников

Названы самые распространённые мошеннические схемы в 2025 году. Это получение данных для хищения аккаунта на портале госуслуг и сообщения в мессенджерах от имени силовиков.

"Топ-3 схем не изменился: получение обманом данных для хищения аккаунта на "Госуслугах", "Фальшивый босс", или общение в мессенджерах от имени руководителя, а также фальшивые звонки из ведомств", - рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его мнению, в наступившем году аферисты станут чаще прибегать к услугам искусственного интеллекта.

На этой неделе сообщалось, что мошенники стали использовать необычную схему обмана, связанную с настройкой телеприставок. Под видом специалистов по ремонту оборудования преступники приходят к пенсионерам и, озвучив вначале одну сумму за услуги, они по факту работы требуют гораздо большую оплату.