Растёт число жертв пожаров в Калифорнии

Число жертв калифорнийских пожаров возросло до 11-ти. Цифра, вероятно, не окончательная. Много людей пропали без вести. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона.

Только сегодня экстренным службам удалось немного затормозить распространение двух очагов, но их ещё много. К этому времени сгорели более десяти тысяч строений, в том числе дома знаменитостей, сообщает "ТВ Центр".

В штате орудуют мародёры. Власти тем временем пытаются оправдаться. Их обвиняют в халатности, которая привела к катастрофе. В гидрантах и местном водохранилище не оказалось воды. Губернатор потребовал провести расследование и не распространять ложную информацию.