В Коломенском завершили реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня

В музее-заповеднике "Коломенское" завершена реставрация фасадов церкви Вознесения Господня. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что белокаменный храм в Коломенском - настоящий шедевр архитектуры XVI века. Он стал одним из первых каменных шатровых храмов и самым высоким зданием на Руси того времени, высота церкви - 62 метра.

Во время реставрации были приведены в порядок цоколь, галерея, шатёр, кровля, обновлена кирпичная кладка, позолочен крест. Теперь предстоит отреставрировать интерьеры храма и благоустроить территорию рядом с ним.