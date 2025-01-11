В МХТ имени Чехова назвали дату прощания с Евгенией Добровольской

Народную артистку России Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище 14 января, прощание пройдет в её родном театре МХТ имени Чехова на основной сцене. Об этом сообщили РИА Новости в театре.

Евгения Добровольская умерла 10 января, актрисе было 60 лет. Последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Помимо множества театральных ролей, Добровольская много снималась в кино. Зрителям знакомы такие фильмы и сериалы с её участием, как "Кризис среднего возраста", "Королева Марго", "Москва, я люблю тебя"!", Досье детектива Дубровского", "Участок", "Шериф", "Белая гвардия", "Монастырь" и "Актрисы".