Мазут уже в Ялте: МЧС увеличивает группировку в Крыму

Мазут из потерпевших крушение танкеров добрался до Ялты. Пятна нефтепродуктов обнаружены на пляжах города.

В связи с этим МЧС приняло решение об увеличении региональной группировки в Крыму. Бороться с последствиями экологической катастрофы будут усиленные отряды ведомства. К уборке привлечены 734 человека и более 130 единиц техники.

Ранее выбросы мазута фиксировались в Краснодарском крае и в двух городах на побережье Крыма – в Судаке и Феодосии. В целом на побережье полуострова нефтепродукты обнаружены на участках общей протяженностью 16,3 километра.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один танкер сель на мель, второй затонул. В районе ЧП произошёл разлив топлива.