Российские военные продвигаются вглубь обороны противника на стратегически важных участках фронта. За прошедшие сутки ВСУ потеряли порядка 1 400 военнослужащих, уничтожены 17 артиллерийских орудий и 13 бронемашин, в том числе западного производства.

Наступательные действия штурмовиков с воздуха поддерживают расчёты FPV-дронов. На красноармейском направлении в районе Воздвиженки операторами беспилотников был уничтожен вражеский танк Т-72. На другом участке по опорному пункту неонацистов ударили гаубицы "Мста-С".

В курском приграничье экипажи вертолётов Ка-52 ударом авиаракет уничтожили скопление бронетехники и живой силы неонацистов. Работали парами на предельно малой высоте. Разведка подтвердила, что задача успешно выполнена, пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.

А с беспилотников на позиции неприятеля сбросили агитационные листовки с призывом добровольно сложить оружие. Многие боевики ВСУ используют эту возможность, сдаются в плен и сохраняют свою жизнь, сообщает "ТВ Центр".