Захватили позиции врага: подвиг ефрейторов Захарова и Канашина

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах военных в зоне спецоперации.

Ефрейторы Евгений Захаров и Михаил Канашин в ходе штурма опорного пункта ВСУ отвлекли внимание боевиков на свой танк. Благодаря этому наши военные захватили позиции неприятеля. Уходя от атак вражеских беспилотников, Евгений и Михаил меняли направление движения боевой техники, резко маневрируя с установленным минным тралом.

Неонацисты пытались ликвидировать машину, но были застигнуты врасплох группой наших штурмовиков - они скрытно подобрались к позициям с фланга, атаковали опорный пункт и уничтожили неонацистов, сообщает "ТВ Центр".