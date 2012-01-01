Серия землетрясений произошла в Сочи

В Сочи произошло одно из наиболее ощутимых с 2012 года землетрясений. Первые сообщения о подземных толчках стали приходить утром 11 января. Их амплитуда была незначительной – около трёх.

Ближе к вечеру в городе произошло более ощутимое землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 4, сообщила ТАСС руководитель сейсмологической станции города-курорта Елена Карпович.

В свою очередь, европейские сейсмологи сообщают, что землетрясение в Сочи было магнитудой 3,9. Эпицентр располагался в девяти километрах от города на глубине пяти километров.

В региональном главке МЧС сообщили, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.