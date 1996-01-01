Путин поздравил с праздником работников прокуратуры

Уделять особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, а также в Курской области и других регионах вблизи линии соприкосновения призвал работников прокуратуры Владимир Путин. Он поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

Президент подчеркнул - нужно продолжать работу по интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России. Не менее значимой остаётся работа по противодействию терроризму и экстремизму, защите экономических интересов страны и борьбе с коррупцией.

"Наши граждане ждут от вас твёрдой, последовательной и результативной работы, прежде всего по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей", - сказал Путин.

Он также попросил не забывать об обеспечении социальных гарантий участников СВО и членов их семей, сообщает "ТВ Центр".

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года. Этот профессиональный праздник установлен указом президента, "учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве".

В новейшей истории Росси в результате законодательных преобразований прокуратура окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.