Джо Байден предупредил сограждан, что цены на топливо снова вырастут из-за пакета санкций против энергетического сектора России. Глава Белого дома рискует войти в историю как американский лидер, который ввёл наибольшее количество экономических ограничений в отношении других стран.

Одновременно при Байдене Вашингтон выделил Украине десятки миллиардов долларов. Но основную проблему Киева - нехватки людей на фронте и массового дезертирства это не решило.

Украинские СМИ во всех провалах их армии продолжают обвинять исключительно Запад. Те, мол, вместо современного оружия и эффективных снарядов, отдают с барского плеча исключительно просрочку и брак – некачественные боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

Киевскому режиму сколько бы не помогали - всё мало. Такое поведение всё больше раздражает европейцев. Эмоции не сдерживают даже лидеры ЕС.

"Я здесь не для того, чтобы слушаться президента Зеленского. И признаюсь, что иногда он мне надоедает. Он ездит по Европе, попрошайничает, шантажирует и просит у других денег. Он должен остановиться", - заявил Роберт Фицо, премьер-министр Словакии.

Подсластить пилюлю для Киева постарался доживающий свои президентские деньки Джо Байден. Уходя с поста, он выписал целую вереницу санкций против российских нефтяных компаний. Зеленский, конечно, такой шаг оценил, но вот аналитики не так уж уверены, что рестрикции нанесут России по-настоящему болезненное поражение.