В Калифорнии пожарные не могут справиться с огненными торнадо

В Калифорнии растёт число жертв рекордных природных пожаров. Уже подтверждена гибель 16 человек. Пламя захватывает всё новые территории и приближается к главной автостраде, которая пронизывает штат с севера на юг.

Пожарные тушат огонь и на земле, и с воздуха, но сил и средств не хватает. На помощь прибыли спасатели из соседней Мексики. После нескольких дней штиля поднялся сильный ветер и в зоне бедствия заметили огненный торнадо.

Предварительно, ущерб от пожаров уже превысил 150 миллиардов долларов, сообщает "ТВ Центр".