Глава МЧС прибыл в Анапу

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу. Он будет на месте координировать работы по ликвидации разлива мазута.

По поручению президента сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП, сообщили в пресс-службе МЧС. Он будет работать в Анапе до полной ликвидации последствий разлива мазута.

Сутки назад стало известно, что мазут из потерпевших крушение танкеров добрался до Ялты. Пятна нефтепродуктов обнаружены на пляжах города. Ялта стала третьим городом в Крыму после Судака и Феодосии, где обнаружен мазут. Ранее выбросы фиксировались в Краснодарском крае.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один танкер сель на мель, второй затонул. В районе ЧП произошёл разлив топлива.