Собянин рассказал о программах обучения в "Московской технической школе"

За три года существования "Московской технической школы" квалификацию в ней повысили более 13 тысяч человек. Об уникальном московском проекте рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сегодня выпускники "МТШ" работают на заводах по выпуску микроэлектроники, лазерной продукции, беспилотников, автомобилей и роботов.

Партнёрами проекта стали 126 научных и индустриальных организаций. В прошлом году в "МТШ" появились более 60 курсов и три новых направления, всего для обучающихся доступны свыше двухсот программ.