Российские войска завершают разгром неонацистов в Дзержинске - ещё одном стратегическом укрепрайоне ВСУ. Поступают сообщения, что наши бойцы оттеснили противника к западным и северным окраинам города. Кроме того, Минобороны опубликовало новые кадры героического освобождения посёлка Шевченко, к западу от Курахова.

Противник активно отбивался, использовал беспилотники. Но гвардейцы-сибиряки сначала захватили вражеские позиции в расположенной близ Шевченко лесополосе. После, с наступлением ночи предстояло закрепиться в первых домах.

Передвигаясь от укрытия к укрытию, российские военнослужащие смогли уничтожить остаток гарнизона противника. Взятие населённого пункта Шевченко открывает дорогу для подхода к Красноармейску с юга.

Российская армия демонстрирует успехи сразу на нескольких направлениях, в том числе на западном. За последние дни бойцам группировки "Запад" удалось решить множество задач, в том числе благодаря работе артиллерии.

Над полями сражений в зоне СВО всё больше беспилотников российского производства. Уже проверенные и новые модели умеют не только эффективно находить и поражать боевые позиции противника, но и хорошо прятаться от него.

В освобождённых населённых пунктах в ДНР продолжают разминировать территории от взрывоопасных предметов. С помощью современных миноискателей военнослужащие проводят инженерную разведку. Обнаружив опасный предмет, сапёры его извлекают и уничтожают. Обезвредить удалось уже несколько десятков тысяч мин.