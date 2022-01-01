В США нашли неожиданное объяснение желанию избранного президента Дональда Трампа присоединить Гренландию. По мнению военного аналитика Уилла Шрайвера, в Вашингтоне давно мечтали заполучить в собственность крупнейший остров в мире, но утраченные перспективы на Украине реанимировали старые планы.

Американский журналист Патрик Хеннингсен советует главарю киевского режима утешиться ещё одним подарком от голливудского актёра Шона Пенна. В ноябре 2022 года тот передал Зеленскому один из двух своих "Оскаров" со словами: "Когда победите, привезете назад в Малибу". Везти подарок обратно, правда, уже некуда: калифорнийский город уничтожен пожарами. Да и победа Киева уже не тянет даже на жанр фэнтези.

Для все большего количества европейских политиков Зеленский становится нерукопожатным. Вслед за премьером Робертом Фицо, который назвал главаря режима попрошайкой, президент Словакии отказался ехать в Киев. Братислава не готова простить Киеву остановку транзита российских энергоресурсов.

Неоднократно обиженный и даже оскорблённый шайкой с Банковой Олаф Шольц пообещал, что его страна была, есть и будет главным сторонником и спонсором Киева в Европе. Социал-демократическая партия Германии решила войти в одну реку, которая явно с душком, дважды. СДПГ снова официально утвердила Шольца кандидатом в канцлеры. Хотя, это именно он за три года у власти просто спустил в канализацию оказанный вотум доверия и довёл ситуацию до досрочных парламентских выборов.

Вторая по популярности политическая сила в стране - "Альтернатива для Германии" - озвучивает лозунги близкие немцам, а не нужные американцам. На партийном съезде делегаты отказались осуждать Россию за проведение спецоперации и утвердили своим кандидатом в канцлеры сопредседателя Алису Вайдель.

"Альтернативу для Германии" активно поддерживает Илон Маск. А с Олафом Шольцем у него серьёзный конфликт. На фоне выдвижения кандидатов в канцлеры американский миллиардер написал в соцсетях: "Сделаем Европу снова великой".

Учитывая, что аналогичные лозунги со стороны команды Трампа звучат в адрес Гренландии и Канады, которые уже наносятся на карты как часть США, Старому Свету стоит быть настороже. Хотя, быть под каблуком у Вашингтона Брюсселю не привыкать.