В Гааге полиция разогнала акцию экоактивистов

700 человек задержали в Гааге на несанкционированной акции протеста. Экоактивисты на несколько часов перекрыли одну из важных автомагистралей.

Это вызвало серьёзные перебои в работе транспорта. Машинам скорой помощи пришлось корректировать свои маршруты. Уходить по-хорошему демонстранты не хотели. Полиция применила слезоточивый газ. Большинство задержанных вскоре отпустили, но 12 участников попали под арест. Им вменяют разные правонарушения, в том числе подстрекательство к мятежу.

Активисты требовали отменить налоговые льготы для компаний, которые используют нефть, газ и уголь.