Смена длиною 1301 день: как герои-артековцы пережили войну

Ровно 80 лет прошло со дня завершения самой долгой смены детского лагеря "Артек", которая началась в июне 1941 года и продлилась 1 301 день. На долю ребят выпало много тяжёлых испытаний. Из охваченных войной западных республик СССР их эвакуировали в отдалённый алтайский посёлок. В честь юбилейной даты в Крыму сегодня проходит памятная акция. Дети и взрослые вспоминают о героях-артековцах, которые отдали свои жизни ради общего мира и благополучия.

Метроном отсчитывает секунды: дети из разных регионов страны мысленно со своими ровесниками, для которых 80 лет назад завершилась самая длинная и тяжёлая смена в истории "Артека". В июне 1941 года ребята из всех республик приехали отдыхать и оказались на войне.

На Аллее героев, в том числе бюсты участников той самой смены. Артековцев принял алтайский посёлок Белокуриха. Там оказались дети из Белоруссии, Латвии, Литвы, Молдавии, Украины и Эстонии - более 200 человек, кого не смогли забрать родители, ведь дома уже шли бои. Самый знаменитый лагерь Советского Союза был эвакуирован вовремя - ведь уже в ноябре 1941 года полуостров заняли немецко-румынские части.

В "Алтайском Артеке" дети вели себя как маленькие взрослые - сами себя обслуживали, следили за порядком и работали в поле, в подсобном хозяйстве, на строительстве и в госпитале. А заработанные деньги перевели в фонд обороны.

"Старшие девочки шили форму для фронтовиков, младшие - штопали носки. Готовили посылки на фронт, выступали с концертами перед бойцами. Артековские песни помогали пережить горечь расставания с семьей, помогали хранить и беречь дружбу", - рассказывает и.о. руководителя Музейно-образовательного комплекса МДЦ "Артек" Марина Бушуева.

Даже в эвакуации дети и вожатые сохраняли особый дух и традиции "Артека". Некоторые ребята из самой длинной смены уходили на фронт. Эта смена связала дружбой на всю жизнь детей от берегов Балтики до Курильских островов, и по их заветам живут современные артековцы, которые помнят и рассказывают друг другу о их подвиге.