Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Калиново в Харьковской области. Также под контроль российских военных перешло Янтарное в ДНР, сообщили в Минобороны.

Сегодня военное ведомство впервые сообщило о потере ВСУ боевой машины Cobra II турецкого производства. Кроме того, в минувшие сутки Армия России нанесла поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная в Харьковской области, Ивановка и Торское в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.