В столице открылись ещё семь центров "Московского долголетия"

В столице заработали ещё семь центров популярного проекта "Московское долголетие". Теперь их в городе 141, сообщил Сергей Собянин.

В центрах расширяется программа занятий с пожилыми людьми. Работают школы и клубы с экспертами по четырём направлениям: здоровье, культура, образование и креативные индустрии. Ещё есть различные игровые клубы и множество тематических мероприятий в новом формате.

В центрах можно получить полезные знания по нутрициологии и посмотреть фильмы вместе с кинокритиками и режиссёрами.