Санкт-Петербург накрыла снежная буря

Удивительные контрасты демонстрирует январская погода в Европейской части России. В то время, как в Москве и ряде центральных регионов прошедший накануне дождь смыл последние остатки снега, северо-запад страны заметает.

В Санкт-Петербурге за несколько дней выпало уже более месячной нормы осадков, высота сугробов местами превышает 30 сантиметров. На борьбу с последствиями мощного циклона брошены все силы - для уборки городских улиц задействованы более тысячи единиц коммунальной техники.

Из-за сложных метеоусловий, аэропорт "Пулково" сегодня несколько часов был закрыт на приём и отправку самолетов. Более трёх десятков авиарейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает "ТВ Центр".