Москвичей предупредили о температурных качелях

Нынешняя зима продолжает преподносить сюрпризы жителям столичного региона. За первые 12 дней января снег в Москве практически весь растаял. причиной тому стали дожди при плюсовой температуре.

На следующей неделе москвичей ждёт новое испытание – температурные качели. В первые дни недели температура опустится до минус четырёх - минус семи градусов, пройдёт сне, а во вторник, 14 января даже ожидается небольшая метель, сообщает Гидрометцентр.

Но к концу недели снова потеплеет. Столбики термометров поднимутся до плюс одного – плюс шести градусов. Такая погода для середины января – большая редкость. 16 и 17 января в Москве и области снова пройдут январские дожди.