В московском метро появится ещё один тематический поезд

Художники проекта "Искусство в метро" примут участие в оформлении нового тематического поезда. К проекту присоединилось уже более двухсот живописцев, сообщает мос.ру.

Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, с лета прошлого года в рамках проекта “Искусство в метро” действуют шесть площадок для творчества. Осенью были выпущена тематические карты “Тройка”, дизайн которых создали участники проекта. Теперь они работают над дизайном тематического поезда.

В московской подземке уже ходят такие поезда, как "Акварель" с картинами русских художников, "Поезд Победы" с публикациями о Великой Отечественной войне из советских газет, "Красная стрела" и "Москва - молодёжная столица России".