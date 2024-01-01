Собянин: В 2024 году в Москве обновили 63 объекта культуры

В прошлом году в Москве были отремонтированы 63 объекта культуры - библиотеки, школы искусств и театры. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

На этом работа не заканчивается. Мэр сообщил о планах до 2030 года: будут обновлены 19 зданий школ искусств. Ещё специалисты приступили к разработке архитектурной концепции для реконструкции старой сцены "Уголка Дедушки Дурова".

Также планируется приступить к капитальному ремонту прогресс-сцены Армена Джигарханяна в Театре сатиры, Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина и Театра марионеток.