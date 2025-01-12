В США объявлено о подготовке встречи Путина и Трампа

Идёт подготовка к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц, передаёт РИА Новости. Также советник считает, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться в ближайшие дни или недели.

Очевидно, что основной темой будущих переговоров станет ситуация вокруг Украины. На этой неделе Трамп заявил, что он надеется остановить украинский конфликт за полгода. Во время своей предвыборной кампании он обещал разобраться с конфликтом на Украине за 24 часа.

Ещё политик заявил, что он знает о готовности Владимира Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом, то есть до 20 января. Аналогичное заявление делали и в Кремле: там говорили, что до тех пор, пока Трамп официально не вступит в должность президента, говорить о подготовке встречи лидеров России и США преждевременно.

6 января Дональд Трамп был официально объявлен Конгрессом США победителем 60-х выборов президента. Менее чем за две недели до вступления его в должность все юридические процедуры были соблюдены.

По итогам выборов 5 ноября Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270. После инаугурации, намеченной на 20 января, он станет 47-м президентом США. Трамп уже был главой Белого дома. Он занимал эту должность в 2017-21 годах.