В шести городах Крыма обнаружены новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружены ещё в шести районах Крыма, сообщили в главке МЧС по региону. Загрязнения выявили в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль.

Сутки назад стало известно, что мазут из потерпевших крушение танкеров добрался до Ялты. Пятна нефтепродуктов были обнаружены на пляжах города. До этого в Крыму мазут был обнаружен в Судаке и Феодосии.

Сегодня глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу. Он будет на месте координировать работы по ликвидации разлива мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один танкер сель на мель, второй затонул. В районе ЧП произошёл разлив топлива.