У берегов Крыма произошло землетрясение

Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Чёрном море магнитудой 4,3. Подземные толчки зафиксировали около шести часов вечера к югу от Керченского пролива.

11 января в Сочи произошла серия землетрясений. Первые сообщения о подземных толчках стали приходить утром в субботу. Их амплитуда была незначительной – около трёх.

Ближе к вечеру в городе произошло более ощутимое землетрясение. По данным сейсмологических служб, землетрясение в Сочи было магнитудой 3,9. Эпицентр располагался в девяти километрах от города на глубине пяти километров.