Число жертв природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 24. Огонь уничтожил более 12 тысяч строений, в том числе виллы мировых знаменитостей.

Справиться с возгораниями пока не удается, работу спасателей осложняет сильный ветер и жара. К тушению привлекли заключенных.

В Лос-Анджелесе сейчас бушуют огненные смерчи. По данным синоптиков, до среды погода не изменится. В пожароопасной зоне находятся 8 миллионов человек, свои дома покинули 180 тысяч. Во многих районах хозяйничают мародеры. В полицию поступило сообщение о незаконном проникновении в дом вице-президента Камалы Харрис.

Появилась еще одна версия ЧП - по данным агентства Bloomberg, к катастрофе мог привести обрыв линии электропередачи. Тем временем ущерб, нанесенный огнем, по предварительным оценкам, уже превысил 150 миллиардов долларов.