Сотни пассажиров провели почти весь день в аэропорту "Пулково" из-за непогоды

Тысячи людей в аэропорту "Пулково" - их рейсы отменены и перенесены. Из-за непрекращающегося снегопада воздушная гавань периодически не принимала и не отправляла самолеты. Некоторые лайнеры, которые должны были приземлиться в Санкт Петербурге, пришлось перенаправить в запасные аэропорты в Архангельск, Москву, Череповец. Часть рейсов , в том числе международные, отменены, около 50 задержаны. Для тех, кто застрял в воздушной гавани северной столицы, организовали раздачу воды и питания.

"Пассажиры задержанных рейсов обеспечены, согласно федеральным авиационным правилам, питанием и прохладительными напитками. Пассажиры рейсов, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут доставлены авиакомпаниями в Санкт-Петербург", - сообщила Александра Саблина, руководитель по PR и маркетинговым коммуникациям компании "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Снегоуборочная техника вышла на расчистку ВПП, но стихия оказалась сильнее. Пассажирам оставалось удивляться сугробам.

В северной столице и во всей Ленинградской области выпало рекордное количество осадков. Сильные снегопады, обрушившиеся на город, буквально парализовали его. И виной всему - циклон "Чарли". Уровень снежного покрова достиг отметки в 29 сантиметров. А потому коммунальные службы работают в усиленном режиме. На борьбу со стихией вышли более тысячи единиц техники. Правда, даже они не всегда справляются.

Кажется, единственный, кому сейчас действительно нравится снег, это полосатый хищник из хосписа "Дом тигра".