В ночь на 13 января в небе над Россией были уничтожены восемь украинских дронов. В частности, шесть беспилотников сбиты дежурными ПВО над Воронежской областью. Еще два дрона уничтожены над Брянской и Белгородской областями, передает Минобороны России.

Ранее стало известно, что Мирная жительница погибла в Карачевском районе Брянской области во время удара ВСУ. Ещё одна женщина ранена, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Напомним, что После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Меж тем российские войска завершают разгром неонацистов в Дзержинске - еще одном стратегическом укрепрайоне ВСУ. Поступают сообщения, что наши бойцы оттеснили противника к западным и северным окраинам города. Кроме того, Минобороны опубликовало новые кадры героического освобождения поселка Шевченко, к западу от Курахова.