Зеленский набросился на премьера Словакии Фицо

Владимир Зеленский жестко раскритиковал Роберта Фицо. По мнению украинского президента, политика премьера Словакии усугубила энергетический кризис.

Зеленский напомнил о недавнем отдыхе Фицо в роскошном отеле во Вьетнаме и иронично порадовался, что тот вернулся в Братиславу: "Видимо, для него лично это непросто – вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки".

По мнению украинского президента, ошибкой Фицо стали отношения с Россией и надежда на то, что "теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно". Зеленский утверждает, что предлагал премьеру Словакии помощь во время адаптации к отсутствию транзита российского газа, но тот "напыщенно отказался".

"Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", — написал Владимир Зеленский в соцсети X.

В заключение он высказал надежду на то, что дальнейшая диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу помогут преодолеть проблемы, которые возникают "из-за недальновидности отдельных европейских деятелей".

Транзит российского газа через Украину прекратился 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Этот газ получала в том числе Словакия. Позднее Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине от Евросоюза, если Киев не возобновит транзит.