Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников высказался о новом руководстве Еврокомиссии. Напомним, что главой европейской дипломатии стала Кая Каллас. Масленников дал понять, что не стоит ожидать каких-либо изменений в их подходах к России, будь то в энергетике, поддержке Украины или других вопросах.

При этом он подчеркнул, что наша страна открыта к нормальному, цивилизованному диалогу с европейскими государствами: Москва остается членом ОБСЕ, сохраняется и членство России в Арктическом совете. Вот только наши дипломаты в последние годы сталкиваются в Европе с беспрецедентным давлением, и ситуация лишь ухудшается.

"Отношения между Россией и HATO сейчас не просто в самой низкой точке с момента окончания холодной войны. Альянсом был взят однозначный курс на противодействие нашей стране и сдерживание якобы исходящей от нас "угрозы". Происходит это во всех сферах и по всем азимутам. Россия никогда не стремилась к ухудшению отношений с HATO", - заявил Масленников "Известиям".

Тем не менее, на случай ЧП у России и НАТО остались экстренные контакты. А вот об обычной связи и снятия напряженности в отношениях пока и речи не идет.