Что оставила в наследство четверым детям актриса Евгения Добровольская

У Евгении Добровольской четверо детей от разных мужчин. Так, от первого мужа Вячеслава Баранова актриса родила сына Степана (который, впрочем, носит фамилию матери). От второго мужа Михаила Ефремова у нее появился на свет второй сын Николай. От связи с Ярославом Бойко Евгения родила третьего сына Яна. Третий муж Дмитрий Мананников подарил Добровольской единственную дочь Анастасию. Сейчас ей 15 лет.

Что же оставила наследникам народная артистка России? Как компетентно сообщает Starhit, за годы работы в кино Добровольская приобрела двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянский и квартиру в Москве на Старом Арбате. Примечательно, что в одном из интервью артистка отмечала, что ее квартира сделана таким образом, чтобы было удобно всем.

"Я всегда хотела большую семью, много детей. Так и получилось", - говорила Добровольская.

Напомним, что актриса умерла 10 января. Она боролась с тяжелой болезнью, однако предпочитала скрывать свой недуг. По некоторым данным, Евгению Добровольскую похоронят 14 января на Троекуровском кладбище Москвы.