Собянин: Центры госуслуг за год оказали более 130 тысяч консультаций для бизнеса

В московских центрах услуг для бизнеса, которые расположены в офисах "Мои документы", в прошлом году провели более 130 тысяч консультаций. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Специалисты помогают в самых разных вопросах. Предпринимателей чаще всего интересуют меры поддержки, выбор системы налогообложения. Первый такой центр открылся в столице семь лет назад.

Адреса всех офисов есть на портале "Малый бизнес Москвы". Получить бесплатную консультацию также можно по телефону, указанному на сайте.

