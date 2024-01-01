Анна Седокова тайно уехала из России

В начале декабря 2024 года Анна Седокова оформила развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. 16 числа она отметила день рождения. А в ночь на 17 декабря ее бывший муж покончил с собой. Говорят, Янис Тимма так и не смирился с тем, что певица приняла решение уйти от него. Узнавшая о трагедии артистка с нервным срывом попала в больницу.

С тех пор об Анне Седоковой почти ничего неизвестно. Она, по некоторым данным, сделала паузу в музыкальной карьере, чтобы восстановить ментальное здоровье. Примечательно, что на похороны Яниса Тиммы, которые состоялись в конце декабря в Латвии, она не приехала.

Зато появилась информация, будто певица тайно покинула Россию и отправилась в Америку. Отметим, что одно время Анна Седокова и Янис Тимма жили в Майами. Сообщается, будто артистка обратилась в банк, чтобы получить доступ к счетам покойного экс-супруга.

"Я знаю точно, что она в начале января летала в Майами, у них были с Янисом совместные счета, она занималась этими вопросами", - сообщил продюсер Сергей Дворецков Woman.ru.

Также он прокомментировал информацию о том, что Анна Седокова возобновила выступления. По некоторым данным, за 40-минутное выступление она просит полтора миллиона рублей. По мнению Дворецкова, в этом нет ничего удивительного, артистке нужно работать.