Подготовка к штурму Даченского на красноармейском направлении в ДНР началась с подавления огневых точек противника. Минобороны опубликовало кадры и рассказало подробности, как проходило освобождение населенного пункта. Военнослужащие 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" подавили опорные пункты боевиков и зачистили строения. Над Даченским отныне развевается российский флаг.

При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формирования девяти бригад ВСУ в районе ряда населенных пунктов Донецкой народной республики и серьезно продвинулись вглубь обороны противника. (

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": В результате активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Янтарное ДНР. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 250 военнослужащих. Артиллерией барражирующими боеприпасами поражены четыре боевые бронированные машины "Казак", четыре автомобиля и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки "Запад" освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. За сутки в зоне ответственности группировки противник потерял до 410 военнослужащих и большое количество боевой техники.

Ивановские и Костромские десантники при поддержке артиллерии овладели опорным пунктом в районе Часов Яра. Мощным огнем противник был деморализован. Затем к позициям ВСУ на бронемашинах выдвинулись штурмовые группы.

Бои за Часов Яр идут с весны прошлого года. Дополнительные сложности создает проходящий через город канал Северский Донец - Донбасс. Однако значительная территория - уже под контролем российской армии. Часов Яр является стратегическим пунктом - его освобождение позволит нашим войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.