После схода вагонов грузового поезда в Бурятии завели уголовное дело

Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии. ЧП произошло на станции Ангаракан в ночь на 13 января.

Повреждено около 250 метров пути, опоры и контактная сеть. Движение по участку временно приостановлено. Задержаны другие пассажирские и грузовые составы. Для ликвидаций последствий задействованы более 200 работников магистрали, а также два восстановительных поезда.

Пострадавших в результате инцидента нет. Размер ущерба и обстоятельства выясняются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.