В Темрюкском районе Краснодарского края полным ходом идет строительство технической дороги к танкеру "Волгонефть-239", из которого 10 января произошла крупная утечка мазута.

За двое суток проложено 500 метров, осталось около 100. На месте работает тяжелая техника. Подъезд к судну позволит выкачать нефтепродукты и не допустить их распространение по акватории.

За ситуацией следит глава МЧС. По словам Александра Куренкова, наиболее сложная обстановка с разливом мазута сложилась вблизи порта Тамань. Одновременно на береговой линии продолжают трудиться волонтеры. На пляжах Анапы установили полипропиленовые сети, частицы мазута налипают на них и не загрязняют песок.