Число желающих поступить на военную службу ежедневно растет

Инструкторы пункта отбора помогают будущим военнослужащим российской армии собрать необходимый пакет документов. Процедур для заключения контракта много, но без них никуда, говорят здесь. Кандидаты относятся с пониманием и терпеливо заполняют все бумаги.

Заявки в ставропольские пункты отбора приходили даже в новогодние праздники, говорят инструкторы. Несмотря на то, что принимать кандидатов начали только после официального окончания выходных, анкеты все праздники все равно обрабатывали.

"Праздники не являются помехой для того, чтобы люди поступили на военную службу по контракту. У нас буквально тут 29, 30 числа больше 80 человек на отправку было. Все спланированы в учебные центры, затем в свои воинские части, куда они попадают по распределению", - рассказывает офицер пункта отбора на военную службу по контракту города Ставрополя.

Условия прежние. Каждый новобранец получает единовременную выплату в 2 миллиона рублей. Если решение о приеме на службу положительное, ставропольские контрактники попадают в учебные центры Южного военного округа, где проходят месячный интенсивный курс боевой подготовки.

Задача штурмовика - не только правильно атаковать, но и обороняться. Новобранцы детально изучают все тактические элементы боевого столкновения. Офицеры учебных центров рассказывают бойцам многое из того, чего нет в учебных пособиях: инструкторы усвоили навыки во время участия в специальной военной операции.

"Подготовка проходит в любые погодные условия. Подготовка тяжелая, но она того стоит. Инструкторы выжимают все соки из бойцов. И это дает свои плоды", - отметил военнослужащий с позывным "Лям".

Боец должен безукоризненно владеть всеми видами оружия, уметь оказать первую помощь раненым и понимать принцип действия мин и взрывных устройств. Ни один контрактник без этих знаний не отправляется в зону проведения СВО. Но и на этом обучение не заканчивается. Даже после распределения в группировки войск они готовятся к встрече с врагом уже на полигонах в тыловом районе проведения специальной военной операции.

Новобранцы работают рука об руку с опытными бойцами – теми, кто не только отбивался от натиска врага, но и героически брал позиции неприятеля. После тренировки - обязательный разбор ошибок. Никаких компромиссов - это залог успеха. Потому что по-другому здесь нельзя. Малейшая оплошность может стоить жизни себе и сослуживцам.