Санкт-Петербург оправляется после циклона "Чарли"

Санкт-Петербург наконец-то превратился в настоящую зимнюю сказку. В выходные в городе похозяйничал циклон "Чарли". Снег, которого так и не дождались 31 декабря, укрыл город плотным белым одеялом. Вот только выбираться из-под этого одеяла оказалось непросто. За двое суток выпало рекордное количество снега - около 30 сантиметров. Многие петербуржцы опоздали на работу, откапывая свои автомобили из сугробов.

Сотни людей в эти дни опоздали даже в отпуск. Аэропорт "Пулково" превратился в настоящую ловушку для пассажиров, дважды закрываясь из-за непогоды. Были перенесены около 100 рейсов, 23 из них вовсе отменили. Самолеты, прибывающие в Санкт-Петербург, отправляли на запасные аэродромы. Все из-за изменившегося графика работы технических служб аэропорта. Взлетно-посадочные полосы нужно было попеременно чистить от снега и наледи, чтобы обеспечить необходимый коэффициент сцепления, а противообледенительную очистку самолетов для безопасности пассажиров пришлось проводить в усиленном режиме. Людей обеспечили водой. Сейчас ситуация уже постепенно приходит в норму.

В Ленинградской области максимальная высота сугробов составила 58 сантиметров. Многие районы из-за обрыва линий электропередачи остались без света. Снежный груз не выдерживали даже деревья.

С последствиями рекордного снегопада город справляется до сих пор. На улицах круглосуточно работает около тысячи единиц техники, снег вывозят на специальные полигоны. Во дворах работают около 9 тысяч дворников, но им требуется время, чтобы расчистить улицы и тротуары. В понедельник в Санкт-Петербурге относительно ясно, снегопады прекратились. Во вторник обещают оттепель.