Маск обвинил премьер-министра Великобритании в подрыве выборов в США

Буквально через неделю, 20 января, в США состоится инаугурация выбранного президента Дональда Трампа. На торжественную церемонию приглашено множество именитых и высокопоставленных гостей, однако в списках не оказалось премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По словам предпринимателя, миллиардера Илона Маска, причина в том, что Стармер якобы причастен к подрыву президентских выборов в Америке.

"Он отправил агентов в Америку, чтобы подорвать выборы в США!" - цитирует РИА Новости пост Илона Маска в соцсети Х.

Отметим, что это не первые нападки предпринимателя на премьер-министра Великобритании. Ранее он призывал освободить британцев от тиранического правительства Кира Стармера. Миллиардер назвал его злом, призвал уйти в отставку и даже собрал 600 тысяч подписей "за".

Официальный Лондон бросился жаловаться союзникам Трампа, чтобы тот пересмотрел свои отношения с дерзким предпринимателем. Но избранный президент США, кажется, только рад будет записать на свой счёт свержение очередного премьера. Так, Трамп похвастался, что глава канадского кабмина Джастин Трюдо объявил об отставке только благодаря ему.