"Как старик старику: опомнись!" Бывший премьер Канады обратился к Трампу

Бывший премьер Канады Жан Кретьен в своей авторской колонке для издания The Globe and Mail обратился к Дональду Трампу и призвал того опомниться.

По словам 91-летнего Кретьена, канадцы ценят свою независимость, а угрозы и оскорбления не убедят их согласиться стать частью США. Так он отреагировал на заявления 78-летнего Трампа о желании сделать Канаду 51-м штатом.

"Мы все знаем, что даже если мы удовлетворим одно требование, Трамп вернется с другим, более крупным. Это не дипломатия; это шантаж", — пишет Кретьен.

Он напомнил, что у Канады "хватило смелости сказать "нет" Вашингтону, когда американские власти попытались втянуть страну "в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке". Кроме того, Канада оба раза вступала в мировые войны раньше, чем США, сражаясь и "жертвуя гораздо большим, чем мы могли себе представить".

"Дональду Трампу, как старик старику: Опомнись! Что могло заставить тебя подумать, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире, чтобы присоединиться к Соединенным Штатам?" — написал Кретье.н

Бывший премьер также обратился к нынешним властям Канады с призывом продемонстрировать твердость и способность к лидерству, дав отпор Трампу.