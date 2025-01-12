Новогодние фейерверки названы вероятной причиной пожаров в Калифорнии

Названа новая вероятная причина пожаров в Калифорнии. Как пишет Washington Post, к разрушительным последствиям могло привести использование фейерверков в новогоднюю ночь.

Первое возгорание произошло в районе Палисейдс в ночь на 1 января. Его потушили за четыре часа. Однако анализ фото-, видео- и радиоматериалов, а также спутниковых снимков и интервью со свидетелями, показывают, что из-за ветреной погоды могло произойти повторное возгорание.

Из-за нехватки кадров и необходимости реагировать на другие инциденты пожарным часто сложно проследить, не возобновилось ли возгорание, отмечает газета.

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Калифорнии 7 января. Общая площадь возгорания превысила 16 тысяч гектаров.

По последним данным, 24 человека погибли. Свыше 12 тысяч домов, в том числе особняки многих знаменитостей, были уничтожены.

Тушение пожаров осложняли ветреная погода и отсутствие воды в пожарных гидрантах.