Киев атаковал станцию на Кубани, чтобы прекратить поставки газа в Европу

11 января ВСУ попытались атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, чтобы прекратить поставки газа в европейские страны, заявили в официальном телеграм-канале Минобороны России. Все беспилотники были сбиты.

Станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Из-за падения обломков украинского БПЛА незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции, отмечается в заявлении, однако пострадавших среди обслуживающего персонала нет. Последствия устранены, станция работает в штатном режиме.

Напомним, что транзит российского газа через Украину прекратился 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Этот газ получала в том числе Словакия. Позднее премьер Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине от Евросоюза, если Киев не возобновит транзит. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский жестко раскритиковал Роберта Фицо. По мнению украинского президента, политика премьера Словакии усугубила энергетический кризис.